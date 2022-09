Nenê fez um dos gols do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 31/08/2022 21:00 | Atualizado 31/08/2022 21:08

Rio - Foi difícil, mas o Vasco voltou a vencer na Série B. Em São Januário, a equipe carioca derrotou o Guarani por 2 a 1 e interrompeu uma sequência de duas derrotas seguidas na competição. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Nenê, de pênalti, no primeiro tempo e por Eguinaldo, no começo da segunda etapa. Anderson Conceição, contra, diminuiu para os paulistas. A partida na Colina foi observada por membros da 777 Partners que estão no Rio de Janeiro.

O resultado fez com que o Vasco ultrapassasse o Grêmio e voltasse para a terceira colocação na Série B. Com 45 pontos, o Cruzmaltino tem quatro de vantagem para o Londrina, que está em quinto lugar no torneio. Neste sábado, o clube de São Januário volta aos gramados contra o Brusque, fora de casa. Já o Guarani, que está em penúltimo, recebe o Sampaio Corrêa, no mesmo dia.

A partida em São Januário começo bastante equilibrada, com as duas equipes bem cautelosas. Porém, na primeira chegada que conseguiu ter, o Vasco abriu o placar. Aos 17 minutos, depois de bela trama coletiva, Ednaldo rolou para Alex Teixeira que foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Nenê converteu, colocando o Cruzmaltino em vantagem.

Atrás do placar, o Guarani conseguiu levar perigo aos 27 minutos. Após contra-ataque em velocidade, Edson Carioca passou por dois adversários vascaínos e finalizou de fora da área, a bola raspou a trave do goleiro Thiago Rodrigues.

Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, o Vasco recuou bastante e chamou o Guarani. Com muita posse de bola, mas com dificuldades de armar, o Bugre teve sua melhor oportunidade em um lance de bola parada. Aos 43 minutos, Jemerson cobrou escanteio e Yuri Tanque cabeceou, o goleiro Thiago Rodrigues fez uma grande defesa.

A estratégia do Vasco de recuar quase deu certo aos 45 minutos. Após erro de passe do Guarani na construção de jogada, o clube carioca avançou em belíssimo contra-ataque e Nenê recebeu um ótimo passe de Alex Teixeira. Na cara do gol, o veterano acabou finalizando para fora, perdendo uma grande oportunidade.

A segunda etapa começou de maneira perfeita para o Vasco. Com menos de um minuto, a equipe da casa conseguiu ampliar o marcador. Marlon iniciou jogada e Andrey Santos finalizou, o goleiro Maurício Kozlinski deu rebote e Eguinaldo apareceu para conferir e fazer o segundo dos cariocas.

Mesmo com o segundo gol do Vasco, o Guarani não desistiu. Aos cinco minutos, nova oportunidade para os paulistas. Após cruzamento, Isaque cabeceou e o goleiro Thiago Rodrigues fez uma grande defesa. Porém, no lance seguinte não teve jeito. Em um lance de infelicidade, Anderson Conceição marcou contra, após cobrança de escanteio e diminuiu para o Bugre.

Com a vantagem mínima no placar, o Vasco mudou sua postura na partida e passou a jogar mais no campo do Guarani. Porém, o Bugre continuava perigoso e quase empatou aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio, João Victor cabeceou, a bola raspou a meta de Thiago Rodrigues. Cinco minutos depois, o Vasco respondeu em grande jogada de Eguinaldo, que iniciou o lance no campo de defesa, arranco e finalizou bem próximo do gol do Guarani.

Aos 37 minutos, o Vasco teve uma grande chance de matar o jogo. Andrey Santos deixou Fábio Gomes na cara do gol, porém, o atacante finalizou mal e Maurício Kozlinski apareceu para salvar os paulistas. Aos 43 minutos, nova oportunidade. Figueiredo lançou Fábio Gomes, que desta vez, chutou para fora.

Nos últimos minutos, o Guarani ensaiou uma pressão, mas acabou não conseguindo criar nenhuma chance que colocasse o Vasco em perigo. Melhor para os cariocas que conquistaram os três pontos e voltaram a vencer após duas derrotas seguidas.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 1 GUARANI



Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Público: 19.368 presentes

Cartões amarelos: Andrey (VAS), João Victor (GUA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Nenê, aos 19'/1ºT (VAS); Eguinaldo, ao 1º/2ºT (VAS); Anderson Conceição, contra, aos 6'/2ºT (GUA).





VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Marlon Gomes (Figueiredo); Nenê (Palacios), Eguinaldo (Fábio Gomes) e Alex Teixeira (Gabriel Pec). Técnico: Emílio Faro.



GUARANI: Kozlinski; Ivan Alvariño, João Victor, Derlan e Jamerson (Mayk); Leandro Vilela, Madison (Eduardo Person), Isaque (Bruno José) e Giovanni Augusto; Edson (Júlio César) e Yuri (Bruno Miranda). Técnico: Mozart.