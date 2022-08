Andrey Santos tem sido destaque do Vasco na Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 31/08/2022 17:47

Rio - Ainda sem finalizar um acordo pela renovação de contrato com Andrey Santos, o Vasco segue recebendo assédio pelo jovem. De acordo com informações do portal da "TNT Sports", o Newcastle tem interesse em contratar o meia, de 18 anos.

O clube inglês é um dos novos ricos do futebol europeu e tem demonstrado interesse em jogadores jovens que vem fazendo sucesso no Brasil. O meia João Gomes e o atacante Lázaro também foram ventilados no Newcastle.

Com contrato com o Vasco até agosto de 2023, Andrey Santos já foi ventilado em outros clubes importantes do futebol europeu como PSG e Barcelona. O meia, de 18 anos, entrou em campo em 24 partidas e fez cinco gols pelo Cruzmaltino na atual temporada.