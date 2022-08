Dirigentes do Vasco reunidos com executivos da 777 Partners - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 30/08/2022 16:59

Rio - Os executivos da 777 Partners chegarão ao Brasil nesta terça-feira (30) , para seguir o processo de transição para o Vasco SAF. Os dirigentes, incluindo o sócio-fundador Josh Wander e o CEO da 777 Football Group, Don Dransfield, estarão presentes em São Januário na quarta-feira (31), para assistir ao duelo do Cruz-maltino com o Guarani. A informação é do portal Torcedores.com.

Além de assistir ao duelo, a comitiva também irá analisar a contratação de um possível novo treinador. Os resultados ruins e a falta de repertório do time colocam em xeque a permanência de Emílio Faro no cargo, fazendo com que a pressão pela contratação de um novo técnico aumente cada vez mais.

O Cruz-Maltino, inclusive, já chegou a fazer sondagens por treinadores como Odair Hellmann e Tiago Nunes, mas as negociações, no momento, não avançaram. Por isto, não está descartada a contratação de um treinador para "tampar buraco", e comandar a equipe apenas até o final desta temporada.

Com os executivos da 777 Partners na torcida, e com Emílio Faro ameaçado, o Vasco segue se preparando para enfrentar o Guarani, nesta quarta-feira (31), às 19h, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.