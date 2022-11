Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Thiago Rodrigues, goleiro do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 11/11/2022 17:58

Rio - Herói do Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, na última rodada da Série B, que garantiu o acesso à primeira divisão, Thiago Rodrigues ainda tem futuro incerto no clube. Mesmo com uma cláusula de renovação automática em seu contrato pelo retorno à elite do futebol brasileiro, o goleiro ainda não foi procurado pelo Cruzmaltino para conversar sobre seu futuro em 2023. A informação foi dada primeiramente pelo site "GE" e, posteriormente, confirmado pelo Jornal O Dia.

Além da renovação, o estafe de Thiago espera também uma valorização salarial ao jogador por conta do acesso. No entanto, o silêncio do Vasco mostra que há uma indefinição sobre o tema. No elenco cruzmaltino, Anderson Conceição, Edimar e Yuri Lara também possuem cláusula de renovação em seus contratos. O zagueiro e o volante fazem parte dos planos para 2023, enquanto o lateral não deve permanecer.

Em meio ao silêncio sobre seu futuro, Thiago tem despertado interesse de outros times. O estafe do jogador já foi procurado por clubes das Séries A e B do Brasileirão, mas as conversas ainda não evoluíram para uma negociação.

Thiago Rodrigues foi o goleiro titular do Vasco durante toda campanha da Série B. O jogador teve foi peça importante para o time carioca no primeiro turno do campeonato, mas caiu de rendimento na reta final. Apesar disso, teve grande atuação na "final" contra o Ituano, que garantiu o retorno do Gigante da Colina à Série A.