Oscar - Karim Jaafar /AFP

Publicado 11/11/2022 17:00

Rio - De olho em nomes para reforçar o elenco para 2023, o Vasco pode entrar na briga com o Flamengo para contratar o apoiador Oscar. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o ex-jogador do Chelsea vem sendo observado pelo clube carioca.

No entanto, a negociação não é simples, nem para o Vasco, nem para nenhum clube do Brasil. O apoiador, de 31 anos, defende o Shanghai Port, da China, e não conseguiu a liberação para defender o Flamengo no ano passado. Em entrevista à ESPN, o brasileiro falou sobre a sua situação no clube chinês.

"Muita gente já me vê como parte do Flamengo, parte do time, mas já deixei bem claro que tenho mais dois anos de contrato com o Shanghai na China", afirmou.

Revelado pelo São Paulo, Oscar se destacou no futebol brasileiro pelo Internacional. Ele se transferiu para o Chelsea, em 2012, onde viveu seu melhor momento. Em 2014 foi titular da seleção brasileira na Copa. Desde 2016 atua pelo Shanghai Port, da China.