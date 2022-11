Anderson Conceição - Daniel RAMALHO/VASCO

Anderson ConceiçãoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 11/11/2022 13:00 | Atualizado 11/11/2022 13:01

Rio - O zagueiro Anderson Conceição, de 33 anos, foi um dos pilares do acesso do Vasco para a Série A. Titular em praticamente toda a temporada, o defensor exaltou os números que viveu no clube carioca e também falou sobre a pressão que acompanhou o grupo sobre praticamente todo o ano de 2022.

"O clube jogou 53 partidas no ano, eu joguei 50. E jogando no Vasco. Não sei qual foi o último zagueiro que jogou 50 jogos pelo Vasco, como titular, numa sequência dessa. Como vocês sabem, a pressão é muito grande, e nesse ano maior ainda. Então eu tive que mostrar jogo a jogo, tem que ganhar, tem de tudo. Para mim foi gratificante, conseguir passar por cima de tudo isso dentro de campo, por pressão, maus resultados, por desconfiança muitas vezes, mas sempre procurando dar o meu melhor. Então conseguir esses números com a camisa do Vasco é muito gratificante e uma marca muito boa na minha carreira", disse em entrevista ao "globoesporte.com".

O defensor teve seu contrato renovado por mais um ano. Em 2023, a realidade do Vasco será diferente e reforços para todos os setores devem chegar. No entanto, Anderson Conceição acredita que tenha mais páginas a escreve na história do clube carioca.

"Minha história ainda não acabou aqui, ainda tem muita coisa bonita por vir. Estou esperançoso que, em 2023, grandes coisas vão acontecer com esse clube", disse.