Luiz Mello é o CEO do Vasco - FOTO: DANIEL RAMALHO/VASCO

Publicado 11/11/2022 20:24

Nesta sexta-feira, o CEO do Vasco, Luiz Mello, trouxe uma atualização sobre a busca do clube por um novo treinador. De acordo com o dirigente, o Cruz-Maltino e a 777 Partners já conversam para definir um modelo de jogo. Dessa forma, a procura é por um técnico que se adeque à ideia traçada pelas duas partes.

"Se eu puder ter um treinador que me garanta as vitórias no Carioca e no Brasileiro, seria o melhor. Buscamos aquele que se adeque à nossa ideia de plano de jogo. Conversamos com o pessoal da 777 para definir o modelo de jogo e, então, depois trazer os jogadores que façam sentido nesse modelo de jogo. São vários jogadores que são especulados, mas não vou entrar no nome de nenhum deles", explicou Luiz Mello, ao "ge".

"Ainda é recente (a saída de Jorginho). O Paulo (Bracks, diretor executivo do futebol) está trabalhando em uma busca de novos treinadores. Ao longo do tempo, vamos anunciar", completou.

O CEO também foi questionado sobre o futuro de Nenê. O meia, vale lembrar, tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim deste ano. Nesse sentido, Luiz Mello rasgou elogios ao jogador, mas não cravou a permanência nem a saída do atleta.

"Nenê é um ídolo do Vasco. Está sempre com bom astral, é extremamente competitivo, um cara que sempre está do lado. Auxilia o treinador, mas estamos vendo. Ele tem futuro grande como gestor e atleta. Só tenho coisas boas a falar dele", disse o CEO.