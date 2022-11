Nenê - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 10/11/2022 18:00

Rio - Autor do gol que definiu o retorno do Vasco para a Série A, Nenê tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. Em entrevista ao SporTV, o veterano afirmou que iniciou conversas para renovar seu vínculo e reafirmou seu desejo de continuar jogando futebol.

"A minha ideia é ficar, com certeza. A gente está conversando já. Eu acho que dá ainda pra ficar mais um pouquinho, dá pra jogar mais um pouquinho. Quem sabe a gente possa estar conversando e resolvendo isso logo para todo mundo ficar tranquilo", afirmou.

Nenê abordou o projeto da SAF do clube e também reafirmou seu desejo de continuar no Vasco após o encerramento da sua carreira como profissional.

"É a minha vontade e de todos que estão ali dentro. A minha com certeza é, mas acredito que o pessoal da SAF e todos que estão ali demonstraram que posso ainda ajudar bastante. Depois ainda continuar no clube por bastante tempo", disse.