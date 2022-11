Rafael, goleiro do Atlético-MG - Bruno Cantini/Atlético-MG

Publicado 10/11/2022 15:37

Rio - Após garantir sua volta à Série A, o Vasco começou a se movimentar no mercado em busca de reforços para 2023. De acordo com o portal "UOL", um dos nomes que estão na mira do Cruzmaltino é o goleiro Rafael, de 33 anos, reserva do Atlético-MG, que já recebeu uma sondagem informal.

Apesar do interesse do Vasco, até o momento não há proposta oficial e o modelo do negócio nem chegou a ser discutido. Internamente, acredita-se que o Atlético-MG não irá liberar o jogador, seja por empréstimo ou em definitivo.

A posição de goleiros é uma das prioridades do Vasco para a próxima temporada. Atual titular, Thiago Rodrigues fez um grande primeiro turno na Série B, mas despencou de rendimento na reta final da competição e colecionou diversas falhas. A permanência dele para 2023 ainda é incerta, mas, caso aconteça, não deve seguir com a titularidade.

Rafael tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2025. Atual reserva de Everson, o goleiro atuou em nove partidas ao longo desta temporada.