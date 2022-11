Lucas Figueiredo - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 10/11/2022 10:30

Rio - O sofrido acesso do Vasco para a Série A teve na base um dos seus principais pilares. Um dos destaques foi o atacante Lucas Figueiredo. Ciente da importância do jovem, o clube carioca prepara uma valorização salarial para o jogador, visando a temporada de 2023. As informações são do portal "globoesporte.com".

Figueiredo, de 21 anos, tem contrato com o Vasco até 2025, mas temendo um assédio do mercado, o clube carioca irá melhorar as condições contratuais do jogador. Revelado na base do Cruzmaltino, o jogador já tinha atuado bastante no ano passado, mas se consolidou como titular em 2022.

No total, o jovem entrou em campo em 46 jogos, tendo feito quatro gols e dado quatro assistências pelo clube carioca. Todas suas participações diretas em bolas na redes foram na Série B. Figueiredo atuou em 36 partidas, das 38 que o Vasco disputou na competição.