Raniel marcou o gol de empate do Vasco contra o Sport - Daniel Ramalho/VASCO

Publicado 09/11/2022 19:21

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu, na tarde desta quarta-feira, três jogadores do Vasco por conta da confusão na partida contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 16 de outubro, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. Na ocasião, o jogo precisou ser encerrado antes do fim após torcedores do time pernambucano invadirem o gramado.

Quem levou a pena mais pesada foi o goleiro Halls, que pegou quatro jogos de suspensão. Durante a confusão, ele foi flagrado correndo atrás de um jogador do Sport e o agredindo. A denúncia foi com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar agressão física durante a partida". Como o jogador tem contrato com o Vasco apenas até o fim do ano, caso não permaneça em 2023, terá que cumprir a pena em sua nova equipe.

Assim como Halls, o atacante Raniel e o meia Luiz Henrique também receberam punição. Os dois foram denunciados no artigo 258 do CBJD, que é o de "assumir qualquer conduta contrária à disciplina e à ética desportiva". A dupla pegou dois jogos de gancho, que já foram cumpridos nas partidas contra Criciúma e Sampaio Corrêa. Portanto, estão livres para atuar.

Além dos atletas, o Vasco também foi denunciado no artigo 257, sobre "participar de rixa, conflito ou tumulto". No entanto, o tribunal considerou a denúncia improcedente e absolveu o time carioca por unanimidade.