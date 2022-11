Keiller - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 09/11/2022 17:30

Rio - Titular do Internacional na reta final do Brasileiro, o goleiro Keiller, de 26 anos, teve seu nome envolvido em um possível interesse do Vasco. Em entrevista após a vitória do Colorado sobre o São Paulo, na última segunda, o jogador abordou a situação e projetou seu futuro.

"Sempre pensei em trabalhar, manter meu trabalho. Sei que todos do grupo esperam para ter oportunidade. Me surpreendeu essa situação (do Vasco), mas estou muito tranquilo. Assumir a camisa 1 do Inter sempre foi um grande objetivo e espero poder ficar aqui no ano que vem. Sempre almejei esse posto e espero manter isso por um bom tempo", afirmou.

Formado nas divisões de base do Internacional, Keiller foi emprestado para a Chapecoense no ano passado. Pelo clube catarinense ele atuou em 30 partidas. Neste ano, o jogador assumiu a posição de titular do Colorado na reta final da temporada e já entrou em campo em 15 jogos.