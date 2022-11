Anderson Conceição pede mais atenção ao time do Vasco quando joga fora de casa - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 09/11/2022 06:00

O Vasco deve garantir a primeira permanência de jogadores do elenco para a próxima temporada nas próximas horas. Capitão da equipe na temporada, o zagueiro Anderson Conceição deve ser o primeiro jogador a renovar com o Cruzmaltino para a sequência do trabalho. A informação foi veiculada pelo 'Atenção, Vascaínos!' e confirmada pelo O Dia.

Anderson Conceição é um dos jogadores que possuem cláusulas de renovações automáticas em seus contratos em caso do acesso para a Série A fosse garantido, o que aconteceu. No entanto, o clube avalia cada situação por vez. O zagueiro, no entanto, agrada a diretoria e deve permanecer. Um encontro entre o departamento de futebol e o agente do jogador, marcado para a próxima quinta-feira, deve selar o acordo e a renovação por mais uma temporada.

Contratado junto ao Cuiabá no início de 2022, Anderson Conceição tornou-se um líder e ostentou a braçadeira de capitão desde o Campeonato Carioca, sendo titular por toda a temporada. Ao todo, disputou 50 partidas pelo Cruzmaltino e marcou apenas um gol.

Além de Anderson Conceição, Edimar, Thiago Rodrigues e Yuri Lara possuem a mesma cláusula contratual de renovação automática em caso de acesso. No entanto, ainda não há uma definição sobre o caso dos três jogadores, que aguardam uma decisão do departamento de futebol cruzmaltino.