Luiz Mello, atual CEO do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 08/11/2022 16:52

Após o acesso garantido para a primeira divisão, o Vasco iniciou uma nova era na sua história. Agora, sob a administração da 777 Partners, o clube retorna à elite com a premissa de ser protagonista. Protagonismo foi o termo utilizado pelo CEO Luis Mello, que concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (8) para explicar os próximos passos do Gigante da Colina em relação ao futuro.

Mello foi bem claro ao explicar como o clube administrará os recursos investidos pela 777 Partners e como funcionará a gestão do Vasco daqui em diante, até mesmo na estrutura executiva. Mello prometeu qualificar o elenco de forma imediata dando condições necessárias para o diretor de futebol Paulo Bracks trabalhar junto de sua equipe.

"Temos orçamento, vai ser aprovado no Conselho Fiscal, que vai ser formado em três semanas. O que o Josh (Wander, proprietário da 777) disse é que vai colocar à disposição mais recursos. Temos estatísticas para analisar atletas e auxiliar Paulo Bracks e equipe para buscar os melhores. Vamos ter especialistas para pegar informações do nosso torcedor e potencializar o programa de Socio-torcedor.

Vamos qualificar o nosso elenco. Considerando os investimentos, desde que a 777 entrou colocamos os salários em dia. Isso é uma primeira utilização dos recursos, há mais de oito meses não há atrasos. Conseguimos trazer profissionais de outros clubes que hoje querem trabalhar no Vasco. O investimento vai ser revestido no futebol, melhorando também a infraestrutura. Começamos a fazer obras no CT. Chegamos no domingo e na segunda já tinham caminhões pra melhorar os campos. Aí que serão usados os recursos pra melhora técnica e de estrutura", afirmou.

Luiz Mello também explicou como funcionará os investimentos feitos pela 777 no dia a dia. Afinal, na negociação, a empresa assinou um acordo prometendo R$ 700 milhões para investimentos e outros R$ 700 milhões para o pagagamento de dividendos. O CEO explicou que a intenção é explorar ao máximo o potencial do clube, que todos conhecem.

"Na negociação R$ 700 milhões são para investimento e R$ 700 milhões para dívidas. Temos que aportar esse dinheiro para voltar ao protagonismo, mas para também desenvolver os talentos, até porque conseguimos o acesso também com os crias. Não vou entrar muito no mérito de números, de quanto será investido. Hoje temos dois potes, um para pagar dívidas e outro para investir. Isso facilita o trabalho e a busca de atletas. O potencial do Vasco é reconhecido e vamos fazer com que ele se realize. Lotamos quase todos os jogos em São Januário, levamos oito jogos para a TV aberta. Queremos ser protagonistas já a partir do ano que vem", explicou.

Mello também deixou claro que a intenção do Vasco é usar um forte departamento de análises para encontrar as melhores oportunidades de mercado e usar seus investimentos para reforçar a equipe, mas isso não significa que somente jovens jogadores serão contratados. A ideia é fazer uma mesclagem entre juventudade e experiência, citando os casos de Nenê, de 41 anos de idade, e o atacante Raniel, de 29.

"A 777 entende que o Vasco é o carro-chefe do grupo e tem que ter o investimento adequado. Se tivermos bons jogadores mais velhos ou mais novos, vamos ver se faz parte do nosso contexto de números, do perfil de jogo, conversar com o técnico. Não vamos trazer só jogadores de 20 anos, até porque tem a pressão também, e precisamos dar experiência para os jovens. Tivemos atletas mais experientes esse ano e temos que agradecer a eles, o Nenê representa muito para o Vasco. Tem 41 anos, mas os números dele são absurdos. O Raniel por tudo que ele sofreu, a coragem que teve contra o Sport. Eu brinco que nunca teria a coragem de cobrar aquele pênalti. Esses caras vão dar a experiência para o time desenvolver em campo e trazer de volta o protagonismo que a torcida quer", concluiu.