Léo Matos chegou ao Vasco em 2019 no meio da temporadaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/11/2022 22:00

Um dos 16 jogadores que possuem contrato até o fim do ano no elenco do Vasco, o lateral-direito Léo Matos usou suas redes sociais para comemorar o acesso do Cruzmaltino, garantido no último domingo (6) após a vitória por 1 a 0 contra o Ituano.

O experiente jogador afirmou que o acesso traz 'alívio com pitada de felicidade' depois de passar dois anos jogando na segunda divisão. Além disso, Léo Matos também citou a apaixonada torcida do Vasco e confessou que atuar no Cruzmaltino não é fácil.

"Alívio com pitada de felicidade. O Vasco está de volta à Série A, depois de um ano onde vivemos de tudo um pouco, muitas críticas, lutas e sofrimento, mas também um ano de muito trabalho, esforço e acima de tudo amizade de todos que fizeram parte deste grupo. Não é fácil jogar no Vasco, clube com exigência muito alta, com uma torcida apaixonada que merece ver o clube brigando por muito mais e não jogando na Série B.", afirmou.

Léo Matos também afirmou que atuar no Vasco é igual uma faculdade, 'prepara o atleta para atuar em qualquer lugar do mundo'. Em tom de despedida, o lateral desejou sorte ao clube em seu retorno.

"Pra mim esse acesso tem um sabor especial por ser o único remanescente do elenco que acabou descendo no Brasileirão de 2020. Olho pra traz e tenho orgulho dessa trajetória de 3 temporadas, oferecendo ao clube o melhor de mim pra que as coisas pudessem acontecer. Agradeço a todos que fizeram parte dessa história pelo comprimetimento e entrega diária. Vai lá Vascão, vai ser feliz", concluiu.

Com contrato até o final da temporada, a permanência do jogador no clube é incerta. Há algumas semanas, o experiente atleta teria recebido uma sondagem do PAOK, seu ex-clube na Grécia, para assumir um cargo executivo no departamento de futebol do clube.