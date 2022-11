Nenê - Daniel RAMALHO/VASCO

NenêDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/11/2022 21:20

Rio - Autor do gol que selou o retorno do Vasco para a Série A, Nenê se emocionou ao fim da partida em Itu. O jogador, de 41 anos, se declarou ao clube carioca e exaltou a importância dos torcedores cruzmaltinos na campanha de acesso para a Série A.

"Não tem preço dar esse presentes para os torcedores do Vasco e para o pessoal do Vasco. A gente é uma família, todo mundo trabalhou demais para que isso acontecesse. Deus quis que fosse no último dia e com gol meu ainda. Não tenho palavras para agradecer a Deus. Amo a minha família, obrigado por estarem comigo em todos os momentos difíceis. É Vasco na Série A. Amo muito esse clube", afirmou.

A permanência de Nenê na próxima temporada ainda não está garantida e o veterano comemorou ter conseguido cumprir a promessa de não deixar o Vasco sem reconduzi-lo de volta para a Série A.

"Não tenho nem palavras. Poder cumprir... Falei que não ia sair daqui até ajudar o Vasco a subir. Graças a Deus já foi nesse ano. Só tenho a agradecer a Deus, Ele nos fortaleceu e nos abençoou. Agradecer aos nossos familiares", disse.