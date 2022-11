Raniel - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/11/2022 20:56

São Paulo - Artilheiro do Vasco na temporada, o atacante Raniel fez um desabafo após o fim da partida contra o Ituano, que garantiu o retorno do clube carioca para a Série A. O centroavante relembrou os momentos de dificuldade em 2022 e exaltou a união do grupo cruzmaltino.

"A gente viveu um ano complicado, sendo motivo de chacota o tempo inteiro. Esse grupo passou por muitas dificuldades e hoje conseguimos provar que somos homens honrados e estamos levando o Vasco de volta. Me sinto honrado por fazer parte desse grupo e por ter feito parte desse acesso. Espero que o Vasco nunca mais volte para a Série B", disse.

Além do Vasco, o Bahia também garantiu o acesso para a Série A neste domingo. Os dois clubes tradicionais se juntam ao Grêmio, que terminou a competição em segundo lugar, e o campeão Cruzeiro, que já haviam garantido o retorno para a elite do futebol brasileiro com antecipação. Rebaixado em 2020, e após não conseguir o acesso em 2021, o Gigante da Colina estará de volta ao seu lugar no ano que vem.