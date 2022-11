Vasco visita o Ituano neste domingo (6) em busca do acesso para a Série A do Brasileirão - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/11/2022 08:00

Rio - É tudo ou nada. Valendo o acesso para a primeira divisão, o Vasco enfrenta o Ituano, neste domingo (6), às 18h30, no estádio Novelli Júnior, pela última rodada da Série B do Brasileirão. Porém, para realizar o sonho de retornar a elite do futebol brasileiro após dois anos, o Gigante da Colina terá que superar as inseguranças emocionais.

Após a derrota para o Sampaio Corrêa por 3 a 2, em São Januário, pela 37ª rodada, o fator emocional virou uma preocupação para todos. A falta de controle, que resultou em choro de alguns jogadores após o apito final, deixou claro o ambiente pesado. Para a psicóloga Letícia Guimarães, de 35 anos, o psicológico dentro e fora de campo é fundamental para gerar resultados.

"O esporte em alto nível é 70% psicológico. Acredito que o treinamento mental da equipe esteja sendo feito, mas o mais importe é entender que qualquer equipe reproduz a característica de seu comando. Psicologia do esporte não é do atender atletas, mas é também, realizar uma análise institucional para gerar resultados", disse Letícia, que é mestrado na Unigranrio, em entrevista ao O DIA.

Para subir para a Série A, o Vasco precisa apenas empatar com o Ituano. O time paulista, por sua vez, precisa da vitória. Caso não suba, o Cruz-Maltino igualará o feito do Cruzeiro, que não conseguiu subir por dois anos consecutivos. Em 2022, inclusive, o elenco vascaíno possui nomes que estiveram na campanha do ano passado. Para Letícia, no entanto, isso não deve aumentar a pressão.

"Experiências traumáticas no esporte podem paralisar e gerar estressores. Mas o futebol é dinâmico, são muitos campeonatos acontecendo simultaneamente, com perspectivas diferentes. O jogador que não possuir esse esquema mental, não ligar e desligar a chave, não consegue acompanhar de fato o que o clube e a torcida espera", afirmou.

Apesar da temporada turbulenta, os torcedores do Vasco ganharam motivos para olhar com esperança para o futuro após o clube vender a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a empresa americana 777 Partners. Para que a parceria comece com o pé direito, no entanto, é necessário subir para a Série A do Brasileirão. Mas assimilar tudo o que acontece e atingir a expectativa da torcida não é uma tarefa fácil.

"O objetivo do esporte contemporâneo é vencer. As narrativas são sempre pautadas na vitória. Mas o futebol não é como os outros esportes porque não tem como igualar paixão. Temos que ter muito cuidado com os jogadores. Toda equipe forma uma identidade. É importante entender as fragilidades e acionar as potencialidades. É muito difícil assimilar tudo e só pensar no que está dentro de campo", finalizou.

O Vasco é o quarto colocado da Série B com 59 pontos. O clube carioca, que ainda tem chance de terminar a segundona em terceiro lugar, precisa de um empate para garantir o acesso para a Série A após dois anos. Já o Ituano é o sexto, com 57, e necessita da vitória para conquistar um lugar na elite do futebol brasileiro em 2023.