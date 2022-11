Torcedores do Sport - Reprodução

Publicado 04/11/2022 22:03

Após ser adiado, o julgamento da confusão da partida entre Sport e Vasco, válida pela 35ª rodada da Série B, ganhou uma nova data. Agora, o caso será julgado na próxima quarta, dia 09 de novembro, às 11h.

O Leão responderá a três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (artigos 211, 213 e 205 §1º) e também nos artigos 19 e 20 do RGC/CBF. Além disso, defenderá tanto o goleiro Carlos Eduardo quanto o vice-presidente Augusto Carreras, que foram denunciados por agressão contra o massagista do Vasco.

Já o Cruz-Maltino defenderá Raniel e Luiz Henrique, que haviam sido suspensos preventivamente por "provocação contra a torcida adversária", o goleiro Halls por "praticar agressão" e o próprio Vasco "por tumulto".



RELEMBRE O CASO

O jogo entre as duas equipes foi encerrado antes do fim por causa de uma briga generalizada, que contou com invasão de campo e objetos atirados no gramado. O episódio de violência, então, rendeu denúncia aos dois times.

Ademais, a Procuradoria pediu, e o presidente do STJD, Otávio Noronha, acolheu a liminar para: interditar da Ilha do Retiro; fazer com que o Sport mande seus jogos com portões fechados; e não dar o direito do clube pernambucano a carga de ingressos nas partidas como visitante.

Entretanto, na última quarta-feira, o procurador Ronaldo Piaecnte pediu o adiamento do julgamento, ao alegar a necessidade da inclusão de novos fatos ao processo. Desse modo, foram incluídos as denúncias ao Vasco e ao goleiro Halls, já citadas acima.