Vasco enviou ofício ao governo do Rio de Janeiro para administrar o Maracanã até o fim do processo de licitação Paula Reis / Flamengo

Publicado 04/11/2022 11:47

O Vasco enviou na última quinta-feira (3) um ofício solicitando ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para administrar provisoriamente o Maracanã até o fim do processo de licitação. A informação foi publicada pelo jornalista Lauro Jardim.

O Maracanã é administrado pelo Flamengo e Fluminense. A licença, no entanto, termina no fim deste mês de novembro. Recentemente, o Vasco se aliou à construtora WTorre e Legends, para entrar na disputa pela licitação do estádio.

A abertura dos envelopes foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado após identificar uma irregularidade no processo de licitação. Desde 2019, Flamengo e Fluminense são responsáveis pelo consórcio que administra o Maracanã.

O vencedor da próxima licitação irá administrar o Maracanã nos próximos 20 anos. De um lado, Flamengo e Fluminense manterão a parceria. Porém, terão a concorrência do Vasco, que aposta na aliança com a WTorre e Legends.

Segundo o edital, é necessário garantir a realização de 70 jogos de futebol no Maracanã por ano, além de 12 eventos no Maracanãzinho. O futuro concessionário deve estabelecer um preço para o aluguel do campo. O valor que deverá ser cobrado de forma isonômica para qualquer um dos clubes do Rio.

A escolha do vencedor será feita a partir da combinação de melhor proposta técnica com oferta de maior valor pela outorga. A expectativa é que o próximo administrador do Maracanã seja escolhido até o fim deste ano.