Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do jogo decisivo entre Vasco e Ituano. (Foto: Cesar Greco) - CESAR GRECO/Palmeiras

Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do jogo decisivo entre Vasco e Ituano. (Foto: Cesar Greco)CESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 03/11/2022 19:00

A CBF definiu na tarde desta quinta-feira (3) a arbitragem responsável pela partida decisiva entre Vasco e Ituano, no próximo domingo (6), na última rodada da Série B. O nome escolhido pela entidade foi o de Wilton Pereira Sampaio, árbitro que estará na Copa do Mundo no próximo mês.

Um dos principais nomes do quadro atual de árbitros da entidade, Wilton Pereira Sampaio estará ao lado dos auxiiliares Bruno Boschilla (PR) e Kléber Lúcio Gil (SC), além do operador do árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalvez Pinheiro (RN).

Este será o reencontro do Vasco com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que foi o responsável pela arbitragem da vitória cruzmaltina contra o Criciúma por 2 a 1, em São Januário.