Jogo entre Ituano e Vasco será realizado no estádio Novelli Júnior - Divulgação

Publicado 02/11/2022 19:04

O duelo decisivo pelo acesso entre Ituano e Vasco, no próximo domingo (6), pela última rodada da Série B, terá casa cheia. Os ingressos para a partida foram esgotados nesta quarta-feira (2). A expectativa é de cerca de 15 mil torcedores presentes no estádio Novelli Júnior, em Itu.

Foram quatro mil ingressos disponibilizados para a torcida do Vasco, que esgotou as entradas na última terça-feira (1). A torcida do Ituano esgotou as entradas somente nesta quarta. O estádio Novelli Júnior receberá o seu maior público da temporada.

O recorde de público do Ituano no ano foi no duelo contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, quando mais de 10 mil torcedores estiveram presentes no Novelli Júnior. Já na Série B, a maior marca são cerca de seis mil torcedores contra o Cruzeiro.

Ituano e Vasco se enfrentam no domingo (6), às 18h30, no Novelli Júnior, pela última rodada da Série B do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o quarto colocado com 59 pontos, enquanto o Galo é o quinto com 57. Para subir, os cariocas precisam de um empate. Já os paulistas precisam da vitória.