Vinicius Paiva foi emprestado pelo Vasco ao Ituano na segunda janela de transferências - Fernando Roberto/Ituano FC

Vinicius Paiva foi emprestado pelo Vasco ao Ituano na segunda janela de transferênciasFernando Roberto/Ituano FC

Publicado 02/11/2022 11:32

O técnico Carlos Pimentel, do Ituano, confirmou que o atacante Vinícius Paiva não será utilizado na última e decisiva rodada da Série B, contra o Vasco, no próximo domingo, no Estádio Novelli Júnior, que vale vaga na Série A do Brasileirão. O jovem foi cedido por empréstimo pelo Cruzmaltino e só entraria em campo se o clube paulista pagasse a multa de R$ 1 milhão.

"Não tem chance (de jogar com essa multa). Vamos fazer uma vaquinha, vamos tentar fazer (uma vaquinha) com todo mundo (risos). Realmente é um valor que, se não me engano, só uma vez foi pago no futebol. Ele (Vinícius Paiva) é um menino de ouro, que continua nos ajudando na sessão de treinos, sabe o papel dele. Está treinando a nossa defesa, continua com o otimismo e a irreverência dele, mas infelizmente para esse jogo não jogará. É uma perda significativa, mas a solução dos nossos problemas está sempre dentro do vestiário", disse, em entrevista coletiva.

Vinícius Paiva chegou ao Ituano em agosto, quando o Vasco anunciou sua barca na segunda janela de transferências. O jovem vinha sendo figura carimbada na equipe durante o segundo tempo e teve sua primeira oportunidade como titular na vitória sobre o Londrina, na 37ª rodada, por 2 a 0.

O Ituano ocupa a quinta colocação na Série B, com 57 pontos, dois a menos que Bahia e Vasco. Caso vença o Gigante da Colina, conquistará o acesso à Série A pela primeira vez em sua história. Um empate garante o Cruzmaltino na elite.