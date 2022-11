O narrador Cleber Machado, da Globo - Copa do Mundo 2018 - TV Globo/João Miguel Junior

01/11/2022

Rio - A narração desanimada de Cléber Machado no gol que deu ao Sampaio Corrêa a vitória por 3 s 2 sobre o Vasco, no último lance, em São Januário, na última quinta-feira, deu o que falar nas redes sociais. Durante o "Bem, Amigos!" desta segunda, o narrador explicou o tom utilizado no terceiro gol da equipe maranhense.

"Dois dias depois do jogo eu fui ver que algumas pessoas me criticaram por causa do tom da narração do terceiro gol do Sampaio Corrêa. Na hora eu nem pensei nisso. Para quem ficou bravo, e eu não precisava dar explicação nenhuma, vocês só imaginem o contexto: um estádio lotado, numa tensão e durante o jogo inteiro, que fiz com Roger e Pedrinho, a gente falou que time do Sampaio Corrêa era valente, ia para o ataque e que não se intimidou. Roger e Pedrinho falavam que o Sampaio estava melhor", iniciou Cléber.

"Em determinado momento o jogo estava 2 a 1 para o Sampaio Corrêa e o Vasco estava quase nocauteado. O quarto árbitro levanta a placa (e mostra) 10 minutos de acréscimo. Aquela placa de 10 minutos de acréscimo deixou o estádio em transe e começou a empurrar uma energia para dentro de campo. E muita gente tem dito que o torcedor tem sido o melhor jogador do Vasco na temporada. O Vasco encontra o gol de empate com o jovem Andrey, que faz o gol de empate faltando três, quatro minutos. E é evidente que mudou o astral", disse Cléber, tentando explicar o contexto da narração.

"(Na hora do gol) aquele discurso todo foi para o espaço. Algumas pessoas acharam que era a favor do Vasco e contra o Sampaio, mas por favor, nada disso. O Sampaio faz uma campanha espetacular, um time super simpático, fez um ótimo 2022 e um grande jogo. É só entender um pouco o contexto e o ambiente que você vive. Assim como os jogadores, quem está transmitindo o jogo não é um robô. Você sente junto as coisas que estão acontecendo ali. Não tem nada a ver com ser a favor ou contra ninguém, mas me desculpe quem não gostou", finalizou.