Nenê é o jogador mais experiente do Vasco nesta Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 30/10/2022 15:12

O Vasco teve tudo para garantir o acesso jogando em casa, mas falhou no objetivo e agora terá que resolver longe de São Januário, onde vem deixando a desejar. Além do confronto direto com o Ituano, o Gigante da Colina precisará melhorar o retrospecto como visitante, onde só conseguiu quatro vitórias e tem nove derrotas.



Um dos motivos para o Vasco chegar à última rodada da Série B ainda com risco de não subir é justamente o desempenho fora de casa. O time chegou a ter oito derrotas seguidas, até vencer o Operário-PR. E esse jogo contra um dos rebaixados foi dramático, com a virada por 3 a 2 saindo nos minutos finais, com dois gols de Alex Teixeira.



As outras vitórias foram sobre Londrina e Criciúma, além do lanterna Náutico. Em confrontos diretos, o Vasco perdeu para Grêmio, Bahia e Cruzeiro como visitante, e empatou com o Sport, também marcando nos últimos minutos.

Ao todo, foram apenas 17 pontos somados longe do Rio em 18 partidas, num aproveitamento de apenas 31,4%. Menos mal, que na última rodada contra o Ituano, bastará um empate ao Vasco.