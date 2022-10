Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

JorginhoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 30/10/2022 14:19

Rio - O time titular do Vasco deve sofrer mudanças para o jogo que vale o acesso à Série A, contra o Ituano, no próximo domingo, às 18h30, no Estádio Novelli Júnior. Segundo o site "GE", é provável que Jorginho, que terá a semana livre para treinar o time, faça algumas alterações na equipe para o duelo decisivo.

Uma mudança por parte do treinador será obrigatória. Edimar recebeu terceiro cartão amarelo na partida contra o Sampaio Corrêa e está suspenso. Na vaga dele, Paulo Victor, que já foi titular com Jorginho, deve receber nova oportunidade.

Outra alteração em relação à equipe que enfrentou o Sampaio Corrêa deve acontecer no meio-campo. Palacios, escalado como volante, não foi bem e a tendência é a volta de Yuri Lara, que iniciou a última partida no banco de reservas.

As opções de Jorginho, porém, passarão também pelas condições físicas dos jogadores. Alguns nomes importantes, como Yuri e Andrey Santos, têm relatado dores nos últimos dias. Eles farão tratamento intensivo ao longo da semana para ficarem à disposição de Jorginho para a "final" em Itu.

Em clima de decisão, o Vasco não teve folga desde a derrota em casa para o Sampaio Corrêa. Desde a última sexta-feira, os jogadores trabalham sob o comando de Jorginho no CT Moacyr Barbosa. Ao todo, serão nove dias de treinamento até o confronto com o Ituano.