Publicado 31/10/2022 18:10

O Vasco alterou o planejamento para a partida contra o Ituano. Em pronunciamento realizado nesta segunda-feira, o diretor esportivo da SAF do Cruz-Maltino, Paulo Bracks, informou que a viagem para São Paulo, onde acontece o jogo, foi antecipada em três dias. A decisão foi tomada para que todos estejam "24 horas focados e concentrados" no confronto.

"Assim como a torcida vascaína, todos nós sentimos muito a derrota de quinta-feira, nossa primeira derrota em casa no ano. Desde sábado, nós viramos a chave visando o nosso jogo de domingo. Hoje é o nosso terceiro dia de preparação para essa final. É um jogo diferente e sendo um jogo diferente nossa programação e nosso planejamento será diferente", disse Paulo Bracks.

"Nós vamos viajar na quinta-feira, três dias antes do programado, para que os atletas, comissão técnica e todos aqui dentro estejam 24 horas focados e concentrados totalmente na partida. Respeitamos o adversário, mas temos total confiança nesse grupo de atletas que veste a camisa do Vasco e na comissão técnica, e vamos trabalhar muito para alcançar nosso objetivo. Como eu sempre tenho dito, obsessão total no nosso objetivo do ano", completou.

Vale destacar que o jogo é decisivo para o futuro do Vasco. Se vencer ou empatar, garante o acesso à elite do futebol brasileiro. Se perder, tem boas chances de permanecer mais um ano na Série B ( veja aqui de forma detalhada os cenários ).

A partida do acesso, aliás, poderia ter sido a da semana passada. Caso tivesse vencido o Sampaio Corrêa em casa, o Cruz-Maltino confirmava a vaga na Série A. Contudo, perdeu de forma dolorosa, com um gol no último lance.