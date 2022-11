Vasco perdeu em casa - Daniel RAMALHO/VASCO

Vasco perdeu em casaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 31/10/2022 22:03

O Ituano divulgou oficialmente na noite desta sexta-feira (31) os detalhes sobre as vendas de ingressos para a partida decisiva contra o Vasco, pela Série B, no próximo domingo (6), no Estádio Novelli Junior.

De acordo com o comunicado, o clube paulista destinou cerca de 4 mil ingressos à torcida vascaína e definiu os valores para a torcida visitante. A Arquibancada Tobogã custará R$ 100,00 em seu valor integral e R$ 50,00 em meia-entrada.

A comercialização dos ingressos será feita a partir desta terça-feira (1) em pontos físicos da cidade de Itu, sendo nas bilheterias do Estádio Novelli Junior e mais duas lojas da cidade. Na quinta-feira (3), começam as vendas online através do site oficial do clube paulista.

Ituano e Vasco se enfrentam em briga direta por uma vaga na Série A em 2023. O clube carioca anunciou nesta segunda-feira (31) que chegará na próxima quinta-feira em Itu para iniciar sua preparação na própria cidade da partida, apostando em maior foco e concentração. A partida terá início às 18h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da TV Globo.