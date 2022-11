Ituano aposta no fator casa para surpreender o Vasco na rodada decisiva da Série B - Miguel Schincariol/Ituano

Ituano aposta no fator casa para surpreender o Vasco na rodada decisiva da Série B

Publicado 31/10/2022 18:00

Não basta a adversidade pela pressão de ter que decidir sua vida fora de casa contra o quinto colocado em um confronto direto, o Vasco terá fatores que complicam ainda mais sua vida na famigerada "Batalha de Itu". Se preparando para enfrentar o Ituano na última rodada, o Cruzmaltino se depara com uma excelente campanha do Ituano no segundo turno.

Vencendo oito de seus últimos dez jogos em casa, o Ituano é uma força que impressiona no segundo turno. Com uma franca ascensão no returno da Série B, a equipe comandada por Carlos Pimentel já garantiu matematicamente o 'título ' de campeão do turno. Foram 26 dos 30 pontos conquistados no Estádio Noveli Júnior, somando um excelente aproveitamento de 87% jogando em casa.

Pimentel, inclusive, foi efetivado no cargo após uma grande sequência de resultados no início do segundo turno, quando a equipe demitiu o ex-treinador Mazola Júnior. Foram 40 dias como treinador interino até convencer a diretoria do clube paulista que a aposta era válida. Os resultados apenas comprovaram que, sim, a aposta foi acertada.

A equipe paulista, que não tinha divisão em 2018, já goza de sua melhor campanha na história da Série B e quer coroar os bons resultados com uma vitória sobre o Vasco, garantindo o acesso para a primeira divisão. Em quinto lugar, somente o triunfo interessa ao Ituano na missão do acesso. Por outro lado, o Cruzmaltino, quarto colocado, precisa de apenas um empate para garantir o acesso depois do susto que sofreu contra o Sampaio Corrêa, em casa, na última semana.