Torcida do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 01/11/2022 19:56 | Atualizado 01/11/2022 20:24

Rio - O vascaíno superou a derrota para o Sampaio Corrêa e já se mobiliza para apoiar o Vasco contra o Ituano, no Novelli Júnior, no próximo domingo, às 18h30, pela última e decisiva rodada pelo acesso na Série B. A venda de ingressos se iniciou nesta terça-feira, na bilheteria do estádio e pela internet, após um pedido do Cruz-Maltino ao mandante da partida, que disponibilizou 4 mil bilhetes para o setor visitante.



As entradas custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). De acordo com a assessoria do Ituano, 400 ingressos físicos foram vendidos na bilheteria do Novelli Júnior e 800 foram comercializados pela internet. A partir de agora, para evitar a compra por cambistas, a venda será apenas on-line. Por causa da alta procura, o site caiu, mas o clube paulista busca a normalização da plataforma.



O clube paulista informou ao LANCE! que o Vasco pediu uma reserva de 1.200 bilhetes, restando portanto 1.600 ingressos para serem vendidos. No entanto, o Cruz-Maltino entrou em contato com a reportagem afirmando que a quantidade de ingressos solicitados pela diretoria é muito menor do que foi informado.

O Vasco é o 4º colocado da Série B, com 59 pontos, dois de vantagem para o Ituano, que vem logo em seguida na tabela de classificação. O Cruz-Maltino garante o retorno para a elite do futebol brasileiro com um empate. Em caso de derrota, terá que torcer para o CRB aplicar uma goleada no Bahia, em Maceió, e que o Sport não vença por muitos gols o Vila Nova, em Goiânia.