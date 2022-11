Treinador terá a semana livre para treinar e preparar a equipe - Daniel RAMALHO/VASCO

Treinador terá a semana livre para treinar e preparar a equipeDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/11/2022 13:11

Rio - O duelo entre Vasco e Ituano, no próximo domingo, em Itu, será um marco na história da Série B. Pela primeira vez na era dos pontos corridos, a última rodada contará com um confronto direto valendo o acesso à primeira divisão.

Ao longo de todas as edições da Série B, quarto e quinto colocado nunca se enfrentaram na última rodada com chances de acesso. Caso haja um vencedor na partida entre Vasco e Ituano, no próximo domingo, ele estará garantido na Série A em 2023. Há possibilidades matemáticas das duas equipes subirem juntas, mas a chance é mínima.

Além disso, nas 17 vezes em que a Série B foi disputada por pontos corridos, em apenas três oportunidades o G4 mudou nas quatro últimas rodadas. As trocas, que contaram com apenas uma equipe, aconteceram em 2011, 2013 e 2014.

O Vasco terá uma preparação especial para o confronto contra o Ituano, considerado o mais importante do ano. O Cruzmaltino chegará três dias antes do duelo em Itu para se concentrar ao máximo e poder garantir o retorno à Série A.