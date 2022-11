Vasco precisa segurar o Ituano para conquistar sua vaga na elite do Brasileirão - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/11/2022 15:56

O Vasco se prepara visando o duelo do próximo domingo (6), contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, que vale vaga na Série A do Brasileirão. Para o comentarista Cicinho, do "Arena SBT", o Cruzmaltino, no entanto, não conquistará o acesso. No programa da última segunda-feira (31/10), o ex-jogador disparou críticas sobre o elenco e cravou o cenário negativo.



"O Vasco não sobe. Não segura o empate em Itu, porque vai jogar no nervosismo, a torcida vai jogar contra. O Vasco está fazendo de tudo para não subir. Se nem eles estão acreditando, por que eu vou acreditar?", questionou o ex-jogador.

A derrota para o Sampaio Corrêa na última rodada, por 3 a 2, deu tons de drama para o acesso. Para voltar à primeira divisão, basta um empate contra o Ituano fora de casa. Em caso de derrota para o time paulista, o Cruzmaltino precisará torcer para o Bahia perder o jogo contra o CRB, no Rei Pelé, dentro de uma diferença de gols que deixe a equipe em vantagem nos critérios de desempate.

Portanto, se o Vasco perder para o Ituano por um gol de diferença, o Bahia precisa ser derrotado por três. Assim, o saldo ficaria empatado, mas o Gigante da Colina terminaria na frente pelo número de gols marcados (atualmente 47 contra 41 da equipe nordestina).