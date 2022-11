Leandro Ávila contou sobre um pedido inusita da torcida do Vasco - Reprodução/Elleven Cast

Publicado 01/11/2022 19:37

Rio - Conhecido por ser um dos poucos jogadores a vestir a camisa dos 4 principais clubes do Rio de Janeiro, o ex-volante Leandro Ávila conquistou títulos importantes em sua passagem pelo Flamengo, mas viveu uma situação inusitada com a camisa do Vasco da Gama. Em sua participação no Elleven Cast, nesta terça-feira, o craque lembrou que no Campeonato Brasileiro de 1992, a torcida vascaína pediu que os jogadores entregassem um jogo para o São Paulo, para que o Flamengo não se classificasse.

"O Vasco já estava classificado e, ganhando, a gente classificaria o Flamengo. A torcida não queria que o Flamengo se classificasse, então a gente ganhando de 3 a 0 do São Paulo e a torcida gritando, pedindo que a gente entregasse o jogo para o Flamengo não entrar. Acabou que o Flamengo entrou e foi campeão naquele ano", contou o ex-jogador.

Gaúcho de Porto Alegre, Leandro Ávila iniciou sua carreira na base do Vasco da Gama, onde conquistou o tricampeonato carioca de 1992, 1993 e 1994, foi campeão brasileiro em 1995 pelo Botafogo, e posteriormente venceu a Copa Mercosul de 1999, a Copa dos Campeões de 2001 e o tricampeonato estadual de 99, 2000 e 2001 pelo Flamengo.

A declaração de Leandro Ávila sobre o dia em que a torcida do Vasco da Gama pediu para que seu time entregasse o jogo ao São Paulo para não classificar o Flamengo, bem como outros acontecimentos de sua carreira, foi dada pelo craque no primeiro episódio do Elleven Cast, novo canal de papo sobre futebol, música e entretenimento comandado pelos jornalistas Helder Martins eAlexRodrigues.