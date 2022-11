Jorge Salgado, presidente do Vasco - Daniel Carvalho / Vasco

Publicado 02/11/2022 21:30

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, utilizou suas redes sociais para abordar o adiamento do julgamento do Sport pela invasão dos torcedores na partida entre os dois clubes da Série B. O dirigente afirmou estar preocupado com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"Recebi com muita preocupação a notícia de adiamento de última hora do julgamento das gravíssimas ocorrências na partida Sport x Vasco na Ilha do Retiro, que estava marcado para amanhã. Eu estava presente no jogo acompanhando nossa delegação e fui testemunha da invasão de campo, seguida por violência e a total falta de segurança que obrigou a paralisação da partida. Não há mais espaço para ocorrências desse tipo no futebol brasileiro", afirmou Salgado em seu perfil oficial no Twitter.

As duas equipes se enfrentaram no último dia 16 e a partida não acabou encerrada antes do tempo regulamentar após a visão dos torcedores do Sport, depois do empate do Vasco. O julgamento seria realizado nesta quinta.

O procurador do tribunal, Ricardo Piacente, já havia solicitado na terça-feira o adiamento do julgamento e a relatora do processo, a auditora Adriene Hassen, deferiu o pedido, que passa a incluir o Vasco por tumulto (artigo 257) e o goleiro Halls por praticar agressão física (artigo 254-A). Os processos serão julgados em conjunto.



O adiamento do julgamento na véspera da data prevista coloca ainda mais combustível na briga pelo acesso, neste fim de semana A Série B terá pela primeira vez na era pontos corridos uma "final" na última rodada.



"O mínimo que se espera é o cumprimento dos regulamentos e a correta punição dos infratores para que ninguém nunca mais tenha que sofrer a violência, as ameaças e a intimidação que nossos atletas, funcionários e dirigentes viveram naquela tarde que envergonhou nosso futebol. Temos absoluta confiança que os auditores do STJD julgarão o caso de forma técnica, isenta e justa, protegendo a lisura do Campeonato Brasileiro e o futuro de nosso futebol", finalizou o dirigente.