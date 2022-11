Nenê e Jorginho subiram com o Vasco em 2016 na última rodada da Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Nenê e Jorginho subiram com o Vasco em 2016 na última rodada da Série B Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 03/11/2022 11:50 | Atualizado 03/11/2022 12:22

O Vasco está em sua quinta Série B e pela primeira vez terá um cenário pouco favorável para se garantir no Brasileirão de 2023 no domingo, contra o Ituano. Afinal, o Cruz-Maltino nunca encarou um confronto direto de última rodada, assim como nunca teve que definir o seu futuro longe do Rio e contra um clube paulista.



Ao contrário das outras quatro edições, o Vasco chega com salários em dia e sob o comando da 777 Partners, que comprou 70% da SAF do clube. Só que o desempenho em campo se assemelha muito a 2021, quando não subiu, e a 2016, quando sofreu até a última rodada.



Na verdade, a única Série B tranquila do Cruz-Maltino foi a de 2009, quando se sagrou campeão, além de garantir o acesso com quatro rodadas de antecedência, ao vencer o Juventude por 2 a 1 no Maracanã.



O estádio também foi o palco dos outros dois acessos. O de 2014 foi na penúltima rodada, com vitória por 1 a 0 sobre o Avaí. Já o de 2016 só saiu no último jogo, ao vencer o Ceará por 2 a 1, mas a volta à elite poderia vir até com derrota, já que o Náutico, único que poderia roubar a vaga, perdeu.



Desta vez, o Vasco não pode nem pensar em perder por ser confronto direto. Como o Ituano está a dois pontos de distância, vitória ou empate dão fim ao pesadelo. E pela primeira vez o time não terá o apoio de seus torcedores e terá de encarar a pressão dos adversários e o mau momento técnico e psicológico.



Dois pontos em disputa no STJD



Em caso de derrota, ainda haverá uma chance de subir nos tribunais. Por causa da invasão de campo dos torcedores do Sport, no fim do jogo (que terminou empatado em 1 a 1), o Cruz-Maltino pode ganhar mais dois pontos, caso o STJD puna o clube pernambucano. O julgamento inicialmente estava marcado para esta quinta-feira, mas foi adiado para depois da última rodada da Série B.