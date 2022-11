Igor Guerra foi o treinador do Sub-20 do Vasco por 1 ano e 8 meses - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 03/11/2022 15:35

O Vasco deu o pontapé inicial ao processo de reformulação das categorias de base do clube visando o ano de 2023. De acordo com o "LANCE!", o Cruzmaltino demitiu toda a comissão técnica da categoria sub-20, que era composta pelo treinador Igor Guerra, o auxiliar técnico Matheus Abreu, o treinador de goleiros Ivan Garcez, o preparador físico Júnior Vale e a psicóloga Vanessa Backes.

Através de sua conta no Instagram, o treinador Igor Guerra agradeceu ao Vasco pela oportunidade de comandar a categoria sub-20 durante 1 ano e oito meses, afirmando que guardará a experiência em sua memória e em seu coração.

"Mais um ciclo que se encerra. Muito obrigado Vasco por me oportunizar momentos fantásticos no futebol. Momentos de muito aprendizado e alegrias. Apenas memórias boas que levarei comigo, além de grandes amizades e histórias. (...) Guardarei eternamente na minha memória e em meu coração. Me despeço com a certeza de ter dado o meu melhor e ter contribuído com o crescimento pessoal e profissional de muitos atletas", afirmou.

A reformulação deve parar por aí. A tendência é que o Vasco também promova mudanças nas categorias sub-15 e sub-17, esta última que inclusive está disputando a final do Campeonato Carioca.