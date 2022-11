Raniel fez o gol do Vasco na partida - Daniel RAMALHO/VASCO

Raniel fez o gol do Vasco na partidaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 03/11/2022 15:50

O Vasco divulgou na tarde desta quinta-feira a lista dos jogadores relacionados pelo técnico Jorginho para o grande jogo contra o Ituano, no próximo domingo (6), pela última rodada da Série B. Sem grandes surpresas, a relação conta com apenas duas novidades.

As novidades são os retornos do meia Luiz Henrique e do atacante Raniel, que estavam suspensos desde a partida contra o Sport, no Recife. No entanto, como o julgamento do STJD foi adiado para a próxima semana, os dois foram liberados para atuar no último jogo do Cruzmaltino no ano de 2022.

Confira os relacionados pelo Vasco: