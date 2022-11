Nenê - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 04/11/2022 11:00

Rio - Última e principal partida do Vasco na temporada, o "decisão" contra o Ituano pode marcar também a despedida de um jogador bastante identificado com o clube: Nenê. Com contrato até o fim do ano, a permanência do Vovô em São Januário no ano que vem é incerta.

Aos 41 anos, Nenê já deixou claro que não deseja se aposentar. Ventilado como possível reforço do Grêmio para o ano que vem, o veterano disse recentemente que tinha como sonho disputar uma Libertadores pelo clube carioca. Algo que só poderia acontecer em 2024.

"Sempre quero mais. Fico feliz por conseguir 'performar' e ter essa regularidade. Minha missão é ajudar o Vasco a conseguir subir de divisão. Me sinto honrado de ter esse respeito e carinho. Passa ano após ano e sempre quero jogar mais dois anos. Essa é a minha maior alegria, quero sempre mais. Ainda estar jogando em um clube grande me deixa motivado. Meu sonho é jogar a Libertadores pelo Vasco. Tenho que aguentar mais dois anos, até os 43", afirmou.

Nenê está em sua segunda passagem pelo Vasco. Ele retornou ao clube no ano passado, após deixar o Fluminense. Em 2021 é uma das peças mais importantes da equipe. Ele entrou em campo em 44 partidas, fez 11 gols e deu 11 assistências.