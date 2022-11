Deyverson foi o autor do gol do título do Palmeiras em cima do Flamengo, na Libertadores de 2021 - Juan Mabromata/AFP

Deyverson foi o autor do gol do título do Palmeiras em cima do Flamengo, na Libertadores de 2021Juan Mabromata/AFP

Publicado 04/11/2022 17:51

Rio - Carrasco do Flamengo na Libertadores de 2021, o atacante Deyverson, do Cuiabá, declarou o seu apoio ao Vasco da Gama na briga pelo acesso à Série A. Veja:

Deyverson mostrou apoio ao Vasco da Gama Reprodução/Instagram

O jogador, de 31 anos, já revelou que, mesmo com grande parte de sua família sendo flamenguista, ele e seu pai são torcedores do Cruz-maltino. Deyverso chegou a destacar, ainda, o sonho de defender o seu clube do coração.

Vasco da Gama e Ituano farão um duelo decisivo no próximo domingo (06), às 18h30, no Estádio Novelli Júnior, pela 38ª, e última, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem vencer garante a classificação para a Série A.