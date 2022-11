777 Partners e Vasco finalizam acordo sobre venda da SAF - João Pedro Isidro/Vasco

Publicado 05/11/2022 10:30

Rio - A 777 Partners que se tornou a acionista majoritária do futebol do Vasco pode estar perto de assumir o controle de mais um clube importante no futebol mundial. De acordo com o jornalista Michele Criscitiello do portal italiano Sportitalia, o grupo está perto de assumir o controle majoritário do Sevilla, da Espanha.

A empresa norte-americana já tem ações do clube espanhol, mas agora estaria negociando para conseguir assumir o comando de forma majoritária. A 777 Partners já é responsável pela administração de quatro clubes ao redor do mundo.

Além do Vasco, que recentemente passou a fazer parte da lista, a empresa norte-americana administra o Genoa, da Itália, o Standard de Liège, da Bélgica, e o Red Star, da França.