Raniel - Daniel RAMALHO/VASCO

RanielDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 05/11/2022 06:00

O atacante Figueiredo pode ser peça importante para o Vasco confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro, no domingo, contra o Ituano. Isso porque mais da metade dos gols marcados pelo jogador nesta Série B colocaram o Cruz-Maltino em vantagem no placar.

No total, o atacante fez quatro gols na competição - três deles foram essenciais para tirar a igualdade do marcador. Abaixo, O Dia relembra os jogos em que Figueiredo marcou:

VASCO x BAHIA (sétima rodada)



Nesta ocasião, o Cruz-Maltino venceu o Bahia por 1 a 0 em São Januário. O único gol do jogo veio em uma forte cobrança de falta de Figueiredo, aos 22 minutos do primeiro tempo.

NÁUTICO x VASCO (11ª rodada)

Neste confronto, o time carioca bateu o Náutico por 3 a 2 no Arruda. Quem tirou o zero do placar foi justamente Figueiredo. Ele, mais uma vez, acertou um chute forte em cobrança de falta para colocar o Vasco em vantagem.

VASCO x NÁUTICO (30ª rodada)

Este foi o único jogo da Série B em que o Figueiredo não fez o gol que botou o time à frente do placar. Nesta oportunidade, o Cruz-Maltino já vencia o Náutico por 3 a 1 em São Januário. Já perto dos acréscimos, ele mandou um foguete de fora da área para fechar a goleada do Vasco dentro de casa.

VASCO x NOVORIZONTINO (34ª rodada)

O último gol de Figueiredo até aqui foi contra a equipe paulista. Já aos 44 minutos do primeiro tempo, o atacante recebeu de fora da área na ponta esquerda, ajeitou o corpo e finalizou com estilo para tirar o zero do marcador.

IMPORTÂNCIA DO ATACANTE NA 'BATALHA DE ITU'

Vale destacar que o Vasco não precisa necessariamente vencer o Ituano subir para a Série A do Brasileirão. Um empate já é suficiente para garantir o retorno à elite do futebol brasileiro. No entanto, se sair derrotado de campo, o Cruz-Maltino tem granes chances de jogar a Série B novamente em 2023.

Ainda assim, a depender do cenário do jogo, Figueiredo pode ser decisivo para colocar o Vasco em vantagem no placar e trazer tranquilidade ao torcedor, que sofreu até a última rodada da competição.



Em tempo: a "Batalha de Itu" acontecerá no domingo, às 18h30, no Novelli Junior.