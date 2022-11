Grupo do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 05/11/2022 13:21

Rio - O acesso para a Série A é extremamente importante para definir os rumos do futuro do Vasco. A temporada do ano que vem será a primeira que a 777 Partners será responsável pela montagem do elenco do clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o grupo irá passar por uma grande reformulação, independente do que acontecer no próximo domingo no duelo contra o Ituano, pela última rodada da Série B.

Caso consiga o acesso, a 777 Partners promete investir pesado na montagem do elenco para o ano que vem. A previsão de investimento no futebol na próxima temporada é de R$ 190 milhões, além de parte dos recursos desse ano que não foram usados por conta do fechamento da janela. O valor será utilizado para contratações, pagamento de salários, infraestrutura, logística e reforma do Centro de Treinamento.

Com uma possível permanência na Série B, ainda assim, o Vasco irá passar por uma reformulação no elenco. Porém, o investimento será menor, já que na Série A, a 777 Partners acredita já no primeiro ano na montagem de um elenco capaz de brigar por títulos e ser competitivo contra as principais forças do futebol brasileiro.

Independente do que ocorrer, o Vasco irá buscar garimpar talentos de equipes de países vizinhos ao Brasil na América do Sul e também reformular o elenco. Alguns jogadores já tem gatilho de renovação automática em caso de acesso como o goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Anderson Conceição e o lateral-esquerdo Edimar. No entanto, a situação de cada atleta será avaliada à parte.