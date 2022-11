Vasco garantiu acesso com vitória sobre o Ituano - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/11/2022 20:26

São Paulo - Foi com muito sofrimento, mas o Vasco está de volta à elite do futebol brasileiro. Com gol de Nenê, logo no começo da partida, a equipe carioca derrotou o Ituano por 1 a 0 e garantiu o seu acesso na última rodada da Série B. A vitória aconteceu após uma partida muito intensa, com direito a expulsões e grandes defesas do goleiro Thiago Rodrigues, que salvou os visitantes em muitas oportunidades.

Além do Vasco, o Bahia também garantiu o acesso para a Série A neste domingo. Os dois clubes tradicionais se juntam ao Grêmio, que terminou a competição em segundo lugar, e o campeão Cruzeiro, que já haviam garantido o retorno para a elite do futebol brasileiro com antecipação. Rebaixado em 2020, e após não conseguir o acesso em 2021, o Gigante da Colina estará de volta ao seu lugar no ano que vem.

A partida começou extremamente tensa, mas logo com dois minutos, o torcedor do Vasco já teve motivo de sorrir. Após cabeçada de Figueiredo, Raniel dividiu com o goleiro Jefferson Paulinho, a bola sobrou para o próprio Figueiredo que finalizou, o zagueiro Lucas Dias colocou a mão na bola. Pênalti e expulsão do jogador do Ituano. Após três minutos de reclamação dos paulistas, Nenê cobrou a penalidade e colocou o Vasco na frente.

Apesar da vantagem numérica, o primeiro tempo não foi fácil para o Vasco. O Ituano não se omitiu e pressionou em boa parte da partida. A melhor oportunidade aconteceu aos 26 minutos. Roberto cruzou pela esquerda e fez o cruzamento, Aylon apareceu para cabecear e Thiago Rodrigues fez um milagre, salvando o Vasco. Antes do intervalo, os paulistas chegaram de novo com perigo em outro cruzamento. Desta vez pela direita, Raí Ramos levantou a bola para a área e Léo Ceará cabeceou, o goleiro do Vasco só torceu para a bola ir para fora e foi o que aconteceu.

O segundo tempo começou alucinante. Com seis minutos, em belo contra-ataque, Gabriel Pec perdeu grande oportunidade de matar a partida parando em Jefferson Paulino. Logo depois, o Ituano respondeu e quase empatou. Desta vez, Gabriel Barros obrigou Thiago Rodrigues a fazer grande defesa. Aos 12 minutos, a vantagem numérica do Vasco foi por água abaixo. Andrey Santos foi expulso após entrada violenta em Aylon.

Nos últimos minutos, o Vasco recuou ainda mais. Porém, o Ituano bastante desgastado tinha mais dificuldades de criar chances claras. A melhor oportunidade aconteceu aos 32 minutos. Pela direita, Vinícius Jaú levantou na área e Mário Sérgio cabeceou, a bola passou raspando a meta do goleiro Thiago Rodrigues e foi para fora. No sufoco, os cariocas conseguiram segurar a vitória e garantiram o tão sofrido acesso para a Série A.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 1 VASCO



Local: Novelli Júnior (Itu)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa)

Cartões Amarelos: Andrey, Raniel, Alex Teixeira, Gabriel Pec (VAS)

Cartões Vermelhos: Lucas Dias (ITU) e Andrey (VAS)

Gols: Nenê (VAS)



ITUANO: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Bernardo (Gerson Magrão) e Roberto (Mário Sérgio); Rafael Pereira; Gabriel Barros, Caíque (Kaio), Lucas Siqueira e Léo Ceará (Brenner); Aylon (Vinícius Jaú). Técnico: Carlos Pimentel.



VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Luiz Henrique (Zé Vítor); Yuri (Erick) e Andrey; Figueiredo, Nenê (Zé Gabriel) e Gabriel Pec (Marlon Gomes); Raniel (Fábio Gomes). Técnico: Jorginho.