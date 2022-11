Vasco obteve acesso para a Série A - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 06/11/2022 21:50

Rio - Criticado na reta final da Série B, o goleiro Thiago Rodrigues teve uma grande atuação na vitória sobre o Ituano, neste domingo, que valeu o acesso do Vasco. Ao fim da partida, o goleiro comemorou o bom rendimento e também exaltou a força do elenco cruzmaltino, que garantiu o retorno do clube carioca para a Série A.

"A gente lutou bastante, vivemos um período de reconstrução, sabemos que sempre o nosso objetivo era o acesso. Sabíamos que poderíamos dar mais, fui eleito o melhor goleiro do Carioca, com grandes nomes como Gatito, Fábio competindo. Fico feliz pela parcela de contribuição que consegui dar na partida de hoje. Agradecer também esse grupo que é maravilhoso e todos nos ajudaram muito", afirmou o goleiro.

Além do Vasco, o Bahia também garantiu o acesso para a Série A neste domingo. Os dois clubes tradicionais se juntam ao Grêmio, que terminou a competição em segundo lugar, e o campeão Cruzeiro, que já haviam garantido o retorno para a elite do futebol brasileiro com antecipação. Rebaixado em 2020, e após não conseguir o acesso em 2021, o Gigante da Colina estará de volta ao seu lugar no ano que vem.