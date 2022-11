Diretor esportivo da SAF do Vasco, Paulo Bracks prometeu uma nova era para 2023 - Daniel RAMALHO/VASCO

Ao garantir o quarto lugar na Série B e, consequentemente o retorno à Primeira Divisão do Brasileirão, o Vasco poderá, enfim, ver dias melhores com a venda da SAF à 777 Partners. Afinal, a partir de agora o planejamento para 2023 andará, com a expectativa de investimento de R$ 190 milhões para a montagem de um elenco competitivo e que possa brigar por títulos.

Vasco busca técnico e avalia renovações



Antes das contratações chegarem, entretanto, há muitas situações a resolver. A principal é sobre o treinador para a próxima temporada. Afinal, Jorginho não terá o contrato renovado, e a diretoria já busca um novo nome. Odair Hellmann, André Jardine e Vojvoda já foram procurados.

Além disso, há a reformulação do elenco. Ao todo, 16 jogadores têm contrato apenas até o fim deste ano e a grande maioria não permanecerá. Quatro deles (Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edimar e Yuri Lara) têm renovação automática, mas mesmo assim terão de negociar a permanência.



Já os goleiros Fintelman e Halls, os laterais Léo Matos e Edimar, os zagueiros Danilo Boza, e Quintero, os meios de campo Luiz Henrique e Sarrafiore e os atacantes Bruno Tubarão, Fábio Gomes e Raniel dificilmente seguirão. Nenê e Alex Teixeira ainda terão o futuro definido.



Reforços do Brasil e do exterior

Resolvidas essas situações, a busca por contratações será intensa. Um mapeamento de jogadores do futebol brasileiro e da América do Sul já foi feito. Os reforços chegarão para compor a espinha dorsal do elenco, ao lado dos jovens da base que mostraram serviço em 2022.

"A torcida do Vasco hoje chora de alegria, mas não é só alegria. É alívio e esperança. E que seja o último acesso da história do Vasco. Uma nova era começa neste dia 6 de novembro de 2022", disse o diretor esportivo da SAF do Vasco, Paulo Bracks, após a vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, no domingo.