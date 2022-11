Jorginho vê o acesso do Vasco como dever cumprido - Daniel RAMALHO/VASCO

Jorginho vê o acesso do Vasco como dever cumpridoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/11/2022 09:44

Mesmo com mais sofrimento do que o esperado, o objetivo de Jorginho em levar o Vasco de volta à Série A do Brasileirão foi cumprido. Ainda assim, o treinador dificilmente permanecerá no clube em 2023. Nada que o incomode. Sem querer falar sobre o futuro, ele preferiu focar na sensação de missão cumprida e nas perspectivas animadoras do clube com a SAF comprada pela 777 Partners.

"Eu acho que a minha maior alegria foi ter colocado o Vasco na Série A. Quero curtir esse momento. Sinceramente, não estou preocupado com essa situação (renovação). Sou muito grato a todos aqui por terem dado a estrutura e condições. Trouxeram esperança para o nosso coração que as coisas mudariam, e mudaram. Não tem salário atrasado, bicho atrasado. A gente quer comemorar e o que tiver que acertar fica para depois.", elogiou.

Com promessa de investimento de pelo menos R$ 190 milhões da 777 Partners em 2023, Jorginho acredita que o Vasco começará uma nova fase em sua história.



"Tem sido uma honra trabalhar no clube novamente, os dois últimos acessos foram comigo. Eu fico muito feliz e tenho certeza de que é o último acesso, porque o Vasco não cai mais", garantiu o treinador, complementando.



"Para mim é muito importante porque eu cumpri a minha palavra. Não importa o que aconteça para frente. Tenho uma história linda aqui".