Elenco do Vasco comemorando o retorno à Série A após vencer o Ituano - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/11/2022 16:25

O jogo mais decisivo do ano para o Vasco atraiu a atenção não só de toda a sua torcida, mas muitos torcedores de outros times também. Tanta atenção acabou se refletindo na audiência da TV Globo, que abriu uma exceção e transmitiu o jogo que iniciou às 18h30 de domingo, e teve a maior audiência de um jogo da Sèrie B no ano.

Segundo o site "Teleguiado", a transmissão da partida teve uma média de 24 pontos na audiência do Ibope, atingindo um pico de 27 pontos à emissora carioca. A audiência representou o maior número registrado com a Sèrie B no ano.

A competição, no entanto, deve perder espaço na grade da Série A para 2023. Afinal, com o acesso de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, o torneio perde o apelo de audiência dos grandes centros e deve contar apenas com trnamissões regionais.