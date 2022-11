Marcelo Grohe tem contrato com o Al Ittihad até junho de 2023 - Divulgação/Al Ittihad Jeddah

Publicado 08/11/2022 17:56 | Atualizado 08/11/2022 18:20

Com o término da temporada, o planejamento do Vasco já começou para 2023 e a montagem do elenco também. Com isso, rumores apontam o interesse do clube em alguns nomes. Um deles é o goleiro Marcelo Grohe, campeão da Libertadores pelo Grêmio e que atualmente defende no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Segundo o canal 'Atenção, Vascaínos!', o arqueiro é um dos principais nomes em pauta do Vasco para o próximo ano.

Em conversa exclusiva com o O Dia, Bruno Junqueira, empresário do goleiro Marcelo Grohe, negou qualquer tipo de contato ou interesse sobre a contratação do atleta de 35 anos.

"Ninguém nos procurou", afirmou.

Convivendo com atrasos salariais há meses com sua situação no clube, o empresário não entrou em detalhes sobre a dívida do atleta, mas confirmou as informações veiculadas recentemente na imprensa, até mesmo árabes, sobre os atrasos dos vencimentos.

"Essa questão financeira envolve cláusulas de confidencialidade. O que eu posso dizer é que o cenário não mudou muito em relação ao que foi publicado recentemente, inclusive em canais de comunicação lá da Arábia", explicou.

Grohe possui contrato com o Al-Ittihad até junho de 2023, e segundo seu empresário, essa é a data que ele e seu staff trabalham sobre seu futuro.

"Ele tem contrato até o meio do ano que vem e é com essa data que a gente trabalha. Tudo o que vier sobre futuro, tem que ser bem analisado", encerrou.

Marcelo Grohe chegou ao Al-Ittihad em 2018 após a conquista do título da Libertadores com o Grêmio no ano anterior. Desde então, titular, disputou 90 partidas pela equipe e é considerado titular absoluto na equipe. Recentemente, o brasileiro atingiu um recorde na história do clube, fazendo com que o clube ficasse seis jogos seguidos (o último da última temporada e os cinco primeiros da atual) sem sofrer gols. Em seus últimos oito jogos, sofreu apenas dois gols.