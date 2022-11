Jorginho, técnico do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 08/11/2022 19:44 | Atualizado 08/11/2022 19:46

Após garantir a subida para a primeira divisão no último domingo (6), o Vasco começou o planejamento de 2023, conforme anunciado pelo diretor de futebol Paulo Bracks em pronunciamento. E o primeiro passo é a definição sobre a situação do treinador Jorginho, que tem contrato até o fim do ano. Segundo o "ge", uma reunião entre Jorginho e o departamento de futebol deve selar a saída do comandante.

Questionado sobre a sua permanência na coletiva de imprensa após a vitória contra o Ituano, Jorginho manteve um tom político sobre seu futuro e evitou dar grandes detalhes sobre sua possível continuidade no clube, mas mostrando que tinha interesse em seguir no cargo.

A avaliação interna de Jorginho é positiva, tendo assumido uma equipe em má fase em setembro e conquistando o objetivo do acesso. No entanto, os erros cometidos pelo treinador durante a passagem, principalmente com os resultados ruins obtidos e escolhas equivocadas, pesaram contra a permanência do mesmo.

Internamente, o Vasco já trabalha com alguns nomes para assumirem o comando da equipe a partir de 2023. O principal deles é o de Juan Pablo Vojvoda, que é muito bem avaliado pela 777 Partners para comandar um projeto de médio à longo prazo. Outro nome cotado é o de Odair Hellmann, que já recusou assumir o Cruzmaltino no meio do ano por motivos pessoais.