Raniel foi o autor do gol do Vasco contra o Sport Recife na Série B - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 09/11/2022 22:16

Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Sport com multa total de R$180 mil, perda de oito mandos de campo com portões fechados e a perda dos pontos da partida que terminou em confusão contra o Vasco. Dessa forma, o Leão perdeu o ponto conquistado no empate, e o Cruz-Maltino ganhou mais dois.

Com a decisão, o Vasco chegou aos 64 pontos, ultrapassou o Bahia na tabela e terminou a Série B na terceira colocação. O Sport, por sua vez, já avisou que irá recorrer. O departamento jurídico do clube pernambucano entendeu que a pena aplicada é desproporcional "diante de todo o contexto que envolveu os fatos ocorridos no jogo contra o Vasco, tendo em vista também outros exemplos parecidos".

“Fomos surpreendidos com o grau de penalização que foi imposta ao Clube, nunca antes visto. Não somos irresponsáveis de querer que não sejamos punidos, qualquer infração merece ser punida. Mas em momento algum aceitaremos o grau de penalidade imposto, algo jamais feito antes. Estamos preparando o recurso e vamos buscar uma forma mais justa e tentar brandar a penalidade imposta”, afirmou o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes.

Por outro lado, o goleiro Halls, do Vasco, pegou quatro jogos de suspensão. Isso porque, durante a confusão, ele foi flagrado correndo atrás e agredindo um jogador do Sport. Ele tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim da temporada e, caso não renove o contrato, terá que cumprir a pena em sua nova equipe.

O atacante Raniel e o meia Luiz Henrique também receberam punição. A dupla pegou dois jogos de gancho, mas como eles já cumpriram a pena nas partidas contra Criciúma e Sampaio Corrêa, estão livres para atuar.

Por fim, o Vasco também foi denunciado no artigo 257, sobre "participar de rixa, conflito ou tumulto". Todavia, o tribunal considerou a denúncia improcedente e absolveu o time carioca por unanimidade.